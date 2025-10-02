ONU teme que catástrofe humanitaria se agrave en El Fasher, asediada desde hace 540 días

Según indicó un comunicado de su oficina, se ha reportado la presencia de drones de largo alcance en el vecino estado de Darfur Sur, lo que hace temer una intensificación de las hostilidades en esa ciudad en los próximos días.

Además, en las últimas semanas han proliferado los ataques contra civiles, con al menos 91 civiles muertos por artillería de las FAR entre el 19 y el 29 d septiembre.

"Junto a persistentes ataques a objetivos no militares, estos incidentes parecen encaminados a forzar un desplazamiento masivo de civiles desde El Fasher", indicó la oficina de Türk.

El alto comisionado subrayó que debe garantizarse la salida segura y voluntaria de civiles, después de que se hayan denunciado ejecuciones sumarias, torturas, secuestros y robos a algunos de los que ya antes intentaron escapar de la capital regional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Recalcó asimismo, ante la situación de asedio que soporta la ciudad desde el inicio del conflicto, que el uso del hambre como arma de guerra está prohibido por el derecho internacional y éste además obliga a proteger al personal humanitario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Reiteró su llamamiento a que se levante de inmediato el asedio y que todas las partes garanticen la entrega sin trabas de asistencia humanitaria.