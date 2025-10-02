Organismos de derechos humanos denuncian el secuestro de dos activistas kenianos en Uganda

En un comunicado conjunto, la Sociedad de Abogados de Kenia (LSK), Vocal África y Amnistía Internacional Kenia condenaron "enérgicamente el secuestro de los defensores de derechos humanos kenianos, Bob Njagi y Nicholas Oyoo, en Kampala, Uganda, el miércoles”.

Según las organizaciones, los activistas fueron obligados a subir a un vehículo en una gasolinera del barrio densamente poblado de Kireka, a plena luz del día, sus teléfonos móviles fueron apagados y hasta ahora se desconoce su paradero.

En una carta abierta dirigida a la Embajada de Uganda en Kenia, las organizaciones pro derechos humanos aseguraron que lo ocurrido forma parte de un “patrón de secuestros y desapariciones forzadas de activistas de África oriental”.

Pidieron a las autoridades ugandesas revelar el paradero de Njagi y Oyoo, garantizar su seguridad y retorno a Kenia, respetar su derecho a representación legal y comunicación con sus familias, investigar las circunstancias de su secuestro y responsabilizar a los autores.

“Instamos al Gobierno de Kenia a comprometerse activamente con las autoridades ugandesas para garantizar la liberación segura de sus ciudadanos y asegurar que el activismo transfronterizo no sea criminalizado ni reprimido violentamente”, agregaron.

Por su parte, el líder opositor y candidato a presidente, Bobi Wine, afirmó en sus redes sociales que los activistas fueron detenidos al “estilo mafioso” y “llevados con rumbo desconocido”.

“Condenamos la continua ilegalidad del régimen delincuente y exigimos la liberación incondicional de estos hermanos. Al parecer, el régimen criminal los secuestró simplemente por asociarse conmigo y expresar su solidaridad con nuestra causa”, denunció el exartista en su cuenta de X.

Las organizaciones también enumeraron una cronología de secuestros y detenciones entre 2024 y 2025, que documenta más de cien desapariciones forzadas en países como Uganda, Tanzania y Kenia, con algunas víctimas halladas muertas y bajo signos de tortura.

Las ONG consideran estos hechos parte de una “campaña sistemática y coordinada” de intimidación que apunta a sociedad civil, medios de comunicación y la oposición política en África oriental.