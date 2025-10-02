Otra flotilla con nueve barcos continua hacia Gaza pese a la detención de la Global Sumud

Roma, 2 oct (EFE).- Una segunda flotilla compuesta por nueve naves que zarpó el pasado fin de semana de Italia mantiene su rumbo hacia la Franja de Gaza con intención de romper el bloqueo israelí, pese a la interceptación anoche de la otra misión.