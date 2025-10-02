Países árabes piden a Israel el regreso seguro de sus ciudadanos detenidos en la flotilla

El Ministerio de Exteriores jordano aseguró que responsabiliza a Israel de la seguridad de los jordanos detenidos y advirtió de que "no los expongan a ningún peligro", según indicó en un comunicado el portavoz del departamento, Fuad al Majali.

Asimismo, el portavoz jordano afirmó que están en "contacto directo con algunos ciudadanos jordanos para verificar su estado", y que están tomando todas las medidas para "garantizar su seguridad, respetar sus derechos y asegurar su regreso a Jordania".

Jordania, país fronterizo con Israel, también ofreció brindar toda la asistencia posible y necesaria para evacuar a "los ciudadanos de países hermanos y amigos que la soliciten".

Al Majali reiteró la condena de Jordania al ataque a la flotilla, y lo tildó de "una flagrante violación del derecho internacional, una amenaza a la libertad de navegación y un peligro para la vida de civiles".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Ministerio de Exteriores de Baréin afirmó que sigue de cerca la situación de los ciudadanos bareiníes arrestados por las fuerzas de seguridad israelíes con el objetivo de "liberarlos lo antes posible", según la agencia oficial de noticias bareiní BNA.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"La Embajada del reino de Baréin en Tel Aviv está coordinando con las autoridades competentes para asegurar que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar su regreso seguro a su patria", añadió la nota.

En la misma línea, el Ministerio kuwaití afirmó que "sigue de cerca y con gran interés" la detención de sus ciudadanos a bordo de la Global Sumud Flotilla en un comunicado reproducido por la agencia oficial de noticias kuwaití KUNA.

El ministro de Exteriores declaró a KUNA que está haciendo "todos los esfuerzos posibles para garantizar la seguridad de los ciudadanos y trabaja para asegurar su liberación lo antes posible".