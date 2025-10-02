Pakistán exige que Israel rinda cuentas por la interceptación de la flotilla a Gaza

"El crimen de estas personas fue llevar ayuda a los indefensos palestinos. Rezamos por su seguridad y pedimos su liberación inmediata", declaró este jueves el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif,que calificó la operación de las fuerzas israelíes como un "acto bárbaro" que debe terminar.

El Ministerio de Exteriores denunció que la acción supone "otra flagrante violación" del derecho internacional y subrayó que Israel incumple sus obligaciones como potencia ocupante bajo el Cuarto Convenio de Ginebra.

La interceptación de la flotilla, compuesta por 40 embarcaciones civiles, ha provocado también convocatorias de protestas en las principales ciudades de Pakistán, denunciando el arresto del ex senador nacional Mushtaq Ahmed Khan.

Colectivos paquistaníes como Eye on Pakistan llamaron a concentrarse este jueves a las 15:00 horas en los clubes de prensa de Islamabad, Lahore y Karachi para exigir la liberación de los activistas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Islamabad pidió además un alto el fuego inmediato, el levantamiento del bloqueo a Gaza y el respeto pleno de los derechos humanos, en concordancia con su muestra de apoyo al pueblo palestino desde el inicio del conflicto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Armada israelí interceptó en la madrugada del jueves varios barcos de la flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza y trasladó a los tripulantes a territorio israelí, donde se iniciaron los trámites de deportación, según confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí.

Según el último reporte de la Flotilla, una veintena de embarcaciones siguen su ruta hacia Gaza para tratar de llevar ayuda humanitaria hacia el enclave, después de una noche de interceptaciones de ciudadanos de más de 40 nacionalidades.