París sigue apostando por la feminidad en su semana de la moda

Las tres han dado a conocer sus diferentes visiones, donde no ha faltado la sensualidad, con sus propuestas para la primavera-verano 2006, en el marco del calendario oficial de la semana de la moda de la capital del Sena.

Así, en el año en el que cumple ocho décadas, Carven y en concreto su actual director creativo, Mark Howard Thomas, apuestan por la suavidad en la paleta de tonos elegidos, con el blanco como referente y donde se percibe un equilibrio entre vestidos y pantalones.

En la primera colección para la casa de Howard Thomas, que ha sustituido en la creación a Louise Trotter, ahora en Bottega Veneta, se presenta un abanico de prendas que nacen para ser combinadas entre sí, muy urbanas y nada estridentes pensadas para vestir a una mujer independiente y real.

El desfile ha tenido lugar en la histórica sede de la casa, en los Campos Elíseos.

Por otro lado, Schiaparelli, conocida como 'la surrealista de la moda', es un nombre histórico que ha vuelto a poner en el centro de la actualidad el norteamericano Daniel Roseberry, con colecciones de alta costura y de prêt-à-porter.

La que se ha mostrado en la tarde de hoy, de prêt-à-porter, llevaba el nombre de 'Dancer in the dark' (Bailarina en la oscuridad), y en ella los vestidos rematadamente femeninos y no exentos de guiños surrealistas, han destacado. En su desfile, entre otras famosas, se ha podido ver a la cantante española Rosalía.

La jornada de este jueves la ha cerrado la firma Isabel Marant, la más "joven" de las tres, un estilo estilo bobo chic, su seña de identidad.

La responsable de sus colecciones, la neerlandesa Kim Bekker, ha dado a conocer sus propuestas para el verano del año próximo en los jardines del Palais Royal, próximos al museo del Louvre.