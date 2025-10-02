Perú presenta libro sobre plan que otorgó créditos a 500.000 empresas durante la pandemia

En sus dos fases, este programa otorgó créditos a más de 501.000 empresas de todos los sectores económicos del país, el 96 % de las cuales fueron micro y pequeñas empresas, que se beneficiaron de tasas de interés históricamente bajas, destacó el BCRP en un comunicado emitido este jueves.

La publicación, que documenta y analiza el diseño, la implementación y el impacto del programa 'Reactiva Perú', fue presentada por el presidente y el gerente general del BCRP, Julio Velarde y Paul Castillo, respectivamente, junto con el exministro peruano de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla.

"Ha sido un programa no solo exitoso, sino también indispensable" para sostener la actividad económica durante la pandemia, destacó Velarde.

Castillo señaló, por su parte, que el éxito del programa fue posible gracias al trabajo conjunto entre el BCRP, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la estatal Corporación Financiera de Desarrollo del Perú (Cofide).

Aseguró que 'Reactiva Perú' evitó que en el país se produzca una crisis de liquidez, protegió empleos y facilitó una rápida recuperación económica.

El ex ministro Castilla comentó, a su turno, que la solidez monetaria y la credibilidad de Perú "fueron claves" para el éxito de este programa, a diferencia de crisis anteriores, como la que se presentó en 1998.

El libro recoge la experiencia del BCRP y del MEF en la creación de este mecanismo que, según destacó el ente emisor, "permitió movilizar liquidez de forma rápida para preservar la cadena de pagos y evitar una recesión prolongada".

"Reactiva Perú se consolidó como una de las políticas económicas más ambiciosas e impactantes de las últimas décadas", sostuvo.

En ese sentido, la publicación documenta y explica en detalle el proceso de concepción, diseño e implementación de 'Reactiva' "y busca ser una referencia para entender la respuesta económica frente a la crisis del covid-19", concluyó el banco central.