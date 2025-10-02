Policía colombiana captura a 156 personas por extorsión y secuestro en ocho departamentos

El operativo, liderado por los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía y la Fiscalía, se desplegó en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, así como en los departamentos de Tolima, Caldas, Valle del Cauca, Nariño, Santander, Norte de Santander, Córdoba y Casanare.

Entre los detenidos se encuentran integrantes del Clan del Golfo, la principal banda criminal del país; de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN); así como de disidencias de las FARC y bandas delincuenciales.

Además, tres de los presuntos delincuentes fueron abatidos en medio de la operación, entre ellos alias Pantera, vinculado a las disidencias en el Cauca (suroeste), según la Policía, y alias Andrés, supuesto cabecilla del Clan del Golfo en el departamento caribeño del Magdalena.

"Es importante resaltar que en el departamento de Córdoba (norte) se logró la captura de doce integrantes del Clan del Golfo, entre ellos su cabecilla conocido con el alias de Javier", explicó en un video el director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana.

Triana agregó que en el operativo se incautaron quince armas, seis granadas, diez motocicletas y un centenar de dispositivos electrónicos "utilizados para coordinar las actividades criminales".