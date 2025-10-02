Policías y manifestantes se enfrentan en concentración de apoyo a la Flotilla en Ginebra

Ginebra, 2 oct (EFE).-Más de 3.000 personas se manifestaron este jueves en el centro de Ginebra para mostrar su apoyo a los activistas de la Flotilla Global Sumud interceptada por Israel, y se registraron algunos enfrentamientos con la policía cuando ésta intentó dispersar la concentración no autorizada.