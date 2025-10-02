Presidente de Paraguay inspecciona avances en puente con Brasil para ruta bioceánica

"En mayo, ya les adelanto, más vale que cumplan los ingenieros. En mayo quiero cruzar el puente, quiero cruzar el puente y quiero que todos los aquí presentes nos podamos unir de las manos, porque este puente une a dos pueblos con una rica historia", dijo el mandatario paraguayo.

Peña encabezó la visita al distrito (municipio) fronterizo de Carmelo Peralta, en el departamento de Alto Paraguay (noroeste), donde se levanta la obra, junto a la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión.

En el lugar se reunió con la titular brasileña de Planificación, Simone Tebet, y el gobernador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel.

El gobernante destacó que será un segundo puente de integración entre ambos países, tras el existente entre la localidad de Ciudad del Este, en el departamento de Alto Paraná, con la ciudad brasileña de Foz de Iguazú.

La ruta bioceánica permitirá unir el centro oeste de Brasil, el Chaco paraguayo, las provincias argentinas de Salta y Jujuy con los puertos de Antofagasta, Mejillones e Iquique, en el norte de Chile.

A su turno, la ministra brasileña destacó que así "vale la pena hacer política", al indicar que este puente beneficiará a las personas del Paraguay y del Brasil "profundo" y acortará distancias para estimular el desarrollo y la economía de ambos países.

De su parte, Riedel destacó la presencia de Peña para visitar empresas, conversar con empresarios y reunirse con autoridades como una muestra del estrechamiento de los lazos binacionales.

Según la agenda oficial, Peña visitará en las próximas horas una planta industrial de procesamiento de carne y celebrará encuentros con empresarios de Mato Grosso do Sul.