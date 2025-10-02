Putin agradece postura franca y directa de Trump pese a desavenencias

"Desde mi punto de vista al presidente Trump (...) le gusta en poco epatar, es algo que todos vemos, todo el mundo lo ve. Pero él es del tipo de personas que sabe escuchar, aunque parezca raro. Escucha, reacciona. En un interlocutor cómodo, yo diría", afirmó en su intervención en el Club de discusión Valdái celebrado en Sochi.

Putin, que comentó hoy la frase de Trump de que Rusia es "un tigre de papel", señaló que a su homólogo estadounidense le gusta "decir cosas bruscas", pero agradeció su postura "franca y directa" ya que el asunto no es "decirse frases agradables" sino intercambiar opiniones y abordar temas complejos.

"El hecho de que ambos intentamos buscar y hallar posibles variantes de soluciones a la crisis ucraniana es algo bueno", indicó, al señalar que este fue el principal tema de conversación en Alaska.

Putin agradeció a Trump por la organización de la cumbre en Alaska y señaló que el propio hecho de que la reunión tuviese lugar es un signo del avance hacia el restablecimiento de las relaciones entre Rusia y EE.UU.

"Y esto es algo bueno para todos, y para nosotros en el plano bilateral, y para toda la comunidad internacional", dijo.