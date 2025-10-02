Putin dice que "la prohibición de oponentes políticos no funciona"

"Algunos países intentan prohibir a sus oponentes políticos, quienes ya comenzaron a ganar mayor legitimidad y confianza por parte del electorado. Lo conocemos, hemos pasado por eso, pero esto no funciona. Las prohibiciones no funcionan", declaró Putin en su discurso de comparecencia en el foro Valdái.

El presidente ruso, que lleva al frente de Rusia desde el año 2000, tras haber hecho varias piruetas legislativas para poder permanecer en el poder, acusó a los países occidentales de crear falsas amenazas, de "perseguir quimeras", en lugar de ocuparse del bienestar y la seguridad de sus propios ciudadanos.

La semana pasada Moscú declaró como extremista y terrorista al nuevo director del Fondo Anticorrupción (FBK), organización del fallecido opositor ruso, Alexéi Navalni.

El mismo mes, después de lograr que laboratorios independientes analizaran material biológico del fallecido, la esposa de Navalni, Yulia Naválnaya, denunció públicamente que su marido fue asesinado por orden del Kremlin.

Rusia ha etiquetado indiscriminadamente como 'agente extranjero' a más de un millar de ciudadanos rusos, quienes ven mermados cada vez más sus derechos y libertades en el país limitando sobre todo su actividad pública.

El presidente ruso centró su charla en el revanchismo contra la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, los que acusa de tratar de dominar el mundo, además de amenazar y tratar de derrotar a Rusia.