Rusia derriba 85 drones ucranianos sobre seis regiones rusas y la anexionada Crimea

Según el parte castrense, 38 de los aparatos abatidos fueron destruidos en la región de Vorónezh, limítrofe con Ucrania.

El segundo mayor número de derribos (13) se produjo sobre el territorio de la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.

Los drones restantes, añadió Defensa, fueron interceptados y destruidos sobre las regiones de Bélgorod (11), Sarátov (10), Rostov (7), Volgogrado (4) y Penza (2).

Debido al ataque con drones, los aeropuertos de las ciudades de Astracán, Sarátov y Volgogrado suspendieron temporalmente sus operaciones, que reanudaron una vez que cesó la amenaza a la seguridad de los vuelos.

Durante los últimos meses Ucrania ha lanzado ataques continuamente contra las refinerías de petróleo rusas, lo cual ha provocado un déficit de gasolina, con el consiguiente incremento de los precios.

La situación más grave se observa en Crimea, donde las autoridades ordenaron el pasado lunes racionar la venta de gasolina a los particulares con un máximo de 30 litros por vehículo.

Sin embargo, la medida fue insuficiente para paliar la escasez de combustible, por lo que las autoridades crimeas decidieron reducir de 30 a 20 litros el máximo que las gasolineras pueden dispensar por vehículo.