Rusia y Ucrania canjean 185 prisioneros de cada bando

"De conformidad con los acuerdos ruso-ucranianos alcanzados en Estambul el 23 de julio, 185 militares rusos fueron devueltos desde el territorio controlado por el régimen de Kiev. A cambio, se les entregaron 185 prisioneros de las fuerzas ucranianas", señala la nota castrense.

Según el comunicado, también fueron "repatriados 20 civiles".

Actualmente, tanto los militares como los civiles se encuentran en territorio bielorruso, donde reciben asistencia psicológica y médica.

Durante el verano, Rusia y Ucrania realizaron varios intercambios de prisioneros y cuerpos de soldados caídos en combate en cumplimiento de los acuerdos alcanzados durante tres rondas de negociaciones directas, que se encuentran estancadas desde julio pasado.

