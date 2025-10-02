Sánchez exige a Israel que respete los derechos de los integrantes de la flotilla

Sánchez, en declaraciones a los periodistas a su llegada a la cumbre de la Comunidad Política Europea que se celebra en Copenhague, recalcó que estuvo muy pendiente desde la capital danesa de la evolución de los acontecimientos con la flotilla y que el Gobierno va a ofrecer toda la protección diplomática a los españoles que formaban parte de ella.

Al plantearle si la actuación de Israel es una violación de la legalidad internacional, como considera su socio de Gobierno, Sumar, señaló que van a estudiar todos los aspectos de esta cuestión, pero que ahora lo más importante es la seguridad de sus compatriotas y que puedan regresar pronto a España.

"A partir de ahí -apostilló- evidentemente, estudiaremos cualquier tipo de acción".

El Gobierno español ha trasladado al de Israel que es necesario que protejan los derechos de todos los que participaban en la flotilla.

En cualquier caso, insistió en que España va a garantizar la protección diplomática de sus nacionales y "los derechos que puedan ser menoscabados por la acción del Gobierno israelí".

Sánchez insistió en que la flotilla no representa ningún peligro para Israel y, por ello, espera también que el Gobierno de Benjamín Netanyahu no sea tampoco una amenaza para los que forman parte de la misma.

Subrayó el presidente del Gobierno que lo que está haciendo la flotilla es suplantar lo que Israel está impidiendo en Gaza, la llegada de ayuda humanitaria y en particular de la acción de la agencia de la ONU para ello, la UNRWA.

Ante las manifestaciones de integrantes de la flotilla que consideran que fueron abandonados por el Gobierno, garantizó que el Ejecutivo español está con ellos "desde el primer minuto" y recordó el envío de un buque de la armada para una potencial operación de rescate.

Para Sánchez, hay que reconocer y aplaudir la solidaridad que expresa la sociedad española y de otras muchas naciones con esta flotilla.