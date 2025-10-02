Secretaría mexicana de Ambiente busca reforestación y economía circular con nueva política

“Nuestro compromiso es restaurar, proteger y garantizar que los ecosistemas sigan siendo fuente de vida para las próximas generaciones; no puede haber justicia social sin justicia ambiental”, señaló la secretaria de la entidad, Alicia Bárcena, durante su comparecencia en el Senado de la República.

Allí, la titular de la Semarnat presentó su agenda ambiental, la cual contempla los principales avances y retos de la Política Ecológica y Ambiental Humanista del gobierno de México.

Bárcena reconoció que México es un país “megadiverso” y que, bajo el liderazgo de la presidenta, Claudia Sheinbaum, “avanzará hacia una República ambientalmente justa, socialmente equitativa y energéticamente sustentable”.

La secretaria de Medio Ambiente también compartió en la cámara alta del Congreso de México las siete prioridades de la Política Ecológica y Ambiental Humanista.

Como parte de los avances alcanzados, en la comparecencia se mencionaron los ejes más importantes: saneamiento de ríos, plan nacional hídrico, plan nacional de cambio climático, economía circular y basura cero, reforestación y conservación, justicia ambiental, así como mejorar la calidad del aire en las principales ciudades del país norteamericano.

La funcionaria reforzó su discurso estimando que, al corte de su primer año de gestión, han logrado acciones estratégicas.

“Hemos logrado el Acuerdo Nacional de Bosques, Selvas y Manglares, la protección de especies emblemáticas como la vaquita marina y la tortuga golfina, la clausura de instalaciones contaminantes, la lucha contra la tala ilegal, la restauración de manglares y la prohibición de plaguicidas altamente peligrosos”, subrayó.

Para promover el desarrollo sostenible de México, la experta destacó la renovada “diplomacia ambiental de México” con liderazgo en foros multilaterales y regionales.

Dentro de las tareas, según un comunicado compartido por la secretaria, destacan la creación del Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya entre México, Guatemala y Belice, como un ejemplo de cooperación regional que busca preservar la biodiversidad en dichos países.

“La política ambiental es pilar del desarrollo nacional, somos sus aliados, estamos muy comprometidos, cuenten con nosotros siempre”, precisó Bárcena.

Asimismo, destacó que, durante sus funciones, habrá un acuerdo de Cero Deforestación con la industria aguacatera para asegurar exportaciones sin impacto ambiental.

Las medidas mencionadas durante la comparecencia incluyen la protección de especies, más de 150 sentencias favorables contra la contaminación de acuíferos y actividades ilegales, así como un decreto presidencial que prohíbe 35 plaguicidas altamente peligrosos, “considerado un avance histórico tras cuatro décadas”.

En el tema de incendios forestales detalló que se han reducido en un 30 % gracias a la acción coordinada de brigadas.