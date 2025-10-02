Starmer anuncia más seguridad tras el atentado a sinagoga con dos muertos y varios heridos

Starmer dijo que hará todo lo posible por "mantener segura a la comunidad judía", al volar de regreso a territorio británico desde Copenhague (Dinamarca), donde asistía a una cumbre de la Comunidad Política Europea.

A su llegada a este país, el jefe del Gobierno presidirá una reunión del emergencia del comité de seguridad COBRA para decidir otras medidas.

Dos personas murieron este jueves y al menos tres están heridas de gravedad después de que un hombre fuera apuñalado y un coche arrollara a transeúntes en el exterior de la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, especialmente concurrida por ser Yom Kippur, la celebración más sagrada del calendario judío.

El alcalde de Mánchester, Andy Burnham, dijo que cree que el supuesto asesino está muerto por disparos de los agentes y precisó que la víctima apuñalada parece ser el guarda de seguridad del templo.

Una fuente policial señaló que el estado del presunto autor aún no puede certificarse porque "lleva objetos sospechosos en su cuerpo" que investigan los expertos en desactivación de bombas.

Situada en el barrio de Crumpsall, al norte de la ciudad, la sinagoga fue fundada oficialmente en 1935 y está formada por judíos ortodoxos asquenazíes y actualmente liderada por el rabino Daniel Walker, según su página web.

La Policía del Gran Mánchester confirmó que ha disparado al presunto autor y pidió a los ciudadanos evitar la zona mientras continúan las investigaciones.

Starmer dijo estar "horrorizado" por el ataque, cuya posible naturaleza terrorista la Policía investiga- y subrayó que es "aún más terrible" al ocurrir en Yom Kippur.

El rey Carlos III declaró que él y la reina Camila se sienten "profundamente conmocionados y entristecidos" por el "terrible" suceso en Mánchester, "especialmente en un día tan significativo para la comunidad judía".

La líder del Partido Conservador -primero de la oposición-, Kemi Badenoch, calificó el incidente como un "ataque vil y repugnante" y pidió combatir "el aumento del antisemitismo".