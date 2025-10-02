Starmer dice que Reino Unido debe "derrotar el antisemitismo" tras atentado en Mánchester

En una declaración desde su residencia oficial de Downing Street tras celebrar una reunión del comité de emergencia (COBRA), Starmer dijo que este ataque, llevado a cabo por un "vil individuo" había atacado "a judíos por el hecho de ser judíos" en Yom Kippur, el día más sagrado del judaísmo.

El jefe del Gobierno británico, que tuvo que abandonar una cumbre europea en Copenhague (Dinamarca) para volar de urgencia a Reino Unido tras lo ocurrido, dijo que "la amenaza diaria de odio antisemita" en el Reino Unido ya obliga a tener seguridad especializada constante en edificios, sinagogas o colegios judíos y el incidente de este jueves demuestra por qué.

Dos miembros de la comunidad judía murieron este jueves y al menos cuatro personas están hospitalizadas con heridas de gravedad después de que un hombre fuera apuñalado y un coche arrollara a transeúntes en el exterior de la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, al norte de Mánchester, pasadas las 9:30 de la mañana hora local.

El atacante, del cual no se ha revelado su identidad, fue disparado hasta morir por los agentes de policía minutos después de recibir el primer aviso y las autoridades han confirmado dos arrestos adicionales en relación al suceso, que ya ha sido calificado como atentado terrorista y cuyas pesquisas continúan su curso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Policía indicó asimismo que el vehículo involucrado en el atropello se dirigió intencionadamente hacia los viandantes en el exterior de la sinagoga; que el conductor del coche atacó posteriormente a gente con un cuchillo y que intentó acceder sin éxito al interior del templo con lo que parecía un artefacto explosivo que después se confirmó como "inoperativo".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Aunque esto no es un odio reciente, pues es algo con lo que los judíos han vivido siempre, debemos ser claros. Es un odio que está creciendo otra vez y el Reino Unido debe derrotarlo de nuevo", comentó Starmer.

En este sentido, el primer ministro británico también aseguró que hará "todo lo posible" para garantizar la seguridad de la comunidad judía y prometió "una presencia policial mayor y más visible" en los próximos días.

Por su parte, la ministra del Interior británica, Shabana Mahmood, que se desplazó hasta Mánchester tras el atentado, prometió responder "tan pronto como sea posible" las cuestiones todavía por resolver, aunque aseveró que llevará "un poco de tiempo" establecer exactamente las causas de lo ocurrido.