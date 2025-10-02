Starmer exige firmeza tras revelaciones de racismo y misoginia en la Policía de Londres

"Me alegra que el comisario esté respondiendo. Debe ser muy contundente", declaró Starmer a los medios a su llegada a la cumbre de la Comunidad Política Europea en Copenhague.

El documental emitido el miércoles por el programa Panorama mostró a agentes de la comisaría londinense de Charing Cross haciendo comentarios xenófobos y sexistas, así como jactándose de maltratar a detenidos, en imágenes captadas por un reportero encubierto.

El jefe de la Policía Metropolitana de Londres (Met, o Scotland Yard), Mark Rowley, calificó hoy esa conducta de "espantosa" y "reprobable" en declaraciones a la radio BBC London.

"Hay racismo, misoginia y complacencia en el uso excesivo de la fuerza. Es completamente inaceptable", afirmó, antes de confirmar que nueve agentes y un funcionario civil han sido suspendidos y otros dos apartados del servicio.

Los hechos, ocurridos entre 2024 y 2025, ponen en cuestión la promesa de la Met de erradicar conductas tóxicas tras la violación y asesinato de la joven londinense Sarah Everard en 2021 a manos de un agente, un caso que conmocionó al Reino Unido.

Rowley aseguró a la emisora que "Londres puede confiar en sus agentes" y prometió que no descansará "hasta acabar con esta lacra" dentro de la institución.