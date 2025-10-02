Suspenden primera declaración de estudiante detenido en Guatemala por protestar

Arriola fue capturado el pasado 26 de septiembre por presuntamente ser parte de una manifestación en 2022 contra de la elección del rector de la Universidad de San Carlos (la única estatal en el país centroamericano), Wálter Mazariegos.

El caso está a cargo del juez Víctor Cruz, sancionado por corrupción por Estados Unidos y quien suspendió la primera declaración del estudiante.

Arriola, estudiante de derecho en la Universidad de San Carlos, dijo este jueves que "son días malos por estar encerrado" y que espera una "resolución favorable" el próximo 7 de octubre, fecha en la que fue reprogramada su primera declaración.

El estudiante relató a periodistas que sufre de hepatitis, que "las condiciones en las cárceles no son las más salubres" y que pese a estar tras las rejas ha estado tratando de aislarse para no contagiar a otros presos y para no enfermarse de gravedad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por el caso en contra de Arriola han sido detenidas al menos 20 personas, entre abogados, catedráticos y estudiantes, desde 2024, en un proceso judicial criticado por diversas organizaciones sociales que lo han catalogado como una "persecución judicial" por parte del Ministerio Público (Fiscalía).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mazariegos se proclamó como rector de la Universidad de San Carlos en 2022 en unas controvertidas elecciones, criticadas por la falta de transparencia, de acuerdo a expertos en el tema.

El país centroamericano cuenta actualmente con cuatro "presos políticos" por la persecución en su contra, según consideran diversos sectores y organizaciones sociales: el periodista José Rubén Zamora, el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo, el viceministro de Energía y Minas Luis Pacheco y el líder indígena Héctor Chaclán.

Todos ellos bajo el asedio del Ministerio Público, cuya cúpula se encuentra sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por múltiples casos de corrupción y por los intentos de derribar los resultados presidenciales de 2023.