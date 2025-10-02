Un exsacerdote católico de Miami condenado por pederastia enfrenta una nueva demanda

Doherty, que perteneció a la Arquidiócesis de Miami entre 1969 y 2002, es uno de los curas acusados de pederastia más conocidos en Estados Unidos.

Tanto el exsacerdote como la Arquidiócesis de Miami han sido objeto de numerosas demandas por supuestamente conocer la situación y no tomar medidas para evitarla.

En 2013 Doherty fue condenado a quince años de prisión, tras ser acusado de haber abusado de decenas de niños.

El sacerdote, para entonces jubilado, fue condenado por delitos lascivos relacionados con drogar y violar a un menor de edad que vivía cerca de la parroquia del religioso.

Según esa demanda, Doherty se ganó la confianza de la víctima y abusó sexualmente repetidas veces del menor que vivía cerca de la iglesia católica de San Vicente, en Margate (norte de Miami) donde el entonces sacerdote realizaba su labor pastoral.

Para 2013, el condenado acumulaba ya decenas de demandas por cometer "actos lascivos" contra menores en el sur de Florida, delitos que según los abogados inicialmente fueron tapados por la Iglesia, que lo trasladó de parroquia cuando las demandas se hicieron públicas.

Entre otros procesos legales, un jurado de Miami concedió en 2011 una indemnización de cien millones de dólares a otro hombre que acusó a Doherty de abusar sexualmente de él cuando era un adolescente de catorce años a mediados de los años 80.

La Arquidiócesis de Miami señaló esta semana -en un breve pronunciamiento- que "la Iglesia Católica tiene como prioridad el bienestar de las víctimas y el respeto a la justicia y la reparación del daño".