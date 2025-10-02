Un terremoto de magnitud 5,3 sacude Estambul sin que consten víctimas o daños

El sismo tuvo lugar a las 14.55 (11.55 GMT) y alcanzó 5,3 de magnitud según el observatorio de Kandilli, mientras que el servicio de emergencias turco AFAD la cifra en 5,0, magnitud que en general en Turquía no suele causar daños significativos.

El epicentro se ubica en el mar de Mármara occidental, a unos 90 kilómetros de distancia del centro de Estambul y a unos 40 de Tekirdag, la capital de la provincia vecina.

El gobernador de Estambul, Davut Gül, aseguró en un mensaje en la red X que por ahora no constan informaciones sobre las consecuencias, si bien siguen las comprobaciones, y pidió a los vecinos informar a las autoridades si observan posibles daños en sus edificios.

Aunque algunos habitantes de Estambul se asustaron con el temblor, otros continuaron con su vida habitual, aparentemente ya acostumbrados a terremotos de esta intensidad.

El domingo pasado, un terremoto de magnitud 5,5 sacudió el noroeste de Turquía, con epicentro a unos 200 kilómetros al sur de Estambul, sin causar daños ni heridos.

El 10 de agosto pasado, no obstante, un temblor en la misma región alcanzó 6,1 de magnitud, causando un muerto y 52 heridos y provocando también pánico en Estambul, donde no se registraron consecuencias.