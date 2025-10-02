Unicef premia en España a la niña del napalm por su compromiso con la infancia y la paz

La red de jóvenes periodistas Cibercorresponsales de la Plataforma de Infancia recibió otra de las distinciones de este año, entregadas por la reina Letizia, presidenta de honor de Unicef España.
Kim Phuc Phan Thi explicó que su vida se ha transformado en una misión de paz. "Nunca debemos olvidar el impacto devastador de la guerra en los niños", apostilló la protagonista de la fotografía de 1972 tomada durante la Guerra de Vietnam que recoge su huida desnuda, despavorida y quemada a cusa de un ataque con napalm.
Los hermanos Gasol recogieron el premio Transforma otorgado a la entidad que fundaron en 2013, distinguida por la defensa del derecho a la salud de los menores y las acciones contra la obesidad infantil con el fomento de hábitos de vida saludable.
El premio Comunica fue para la red Cibercorresponsales, formada por jóvenes periodistas dedicados a difundir y promocionar desde hace 15 años la participación de niños y adolescentes en el mundo de la comunicación en particular.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Durante la presentación del acto, dos adolescentes miembros del Consejo Asesor de Infancia y Adolescencia de Unicef reclamaron "la absoluta necesidad" de que se detenga la masacre israelí en la Franja palestina de Gaza.
También hizo una petición de alto el fuego inmediato el presidente de Unicef España, Gustavo Suárez-Pertierra: "Esta masacre no puede continuar ni un minuto más".