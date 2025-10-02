Unicef premia en España a la niña del napalm por su compromiso con la infancia y la paz

Madrid, 2 oct (EFE).- Unicef España reconoció este jueves el compromiso con la infancia y la paz de la vietnamita Kim Phuc Phan Thi, conocida como 'la niña del napalm', y de la fundación de los hermanos españoles Pau y Marc Gasol, exjugadores internacionales de baloncesto.