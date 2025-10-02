Venezuela dice que activaría una "movilización nacional" si llega a ser agredida por EEUU

"Está precisamente el estado de conmoción exterior que nuestro presidente ha suscrito y ha firmado y está pasando por todos los pasos constitucionales, para que en caso de ser agredidos por el imperialismo norteamericano todo el potencial nacional se convierta en poder nacional y esto pudiese llevar incluso a la movilización nacional, dependiendo de la agresión", dijo Padrino López en un balance de operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El titular de Defensa indicó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha puesto en práctica la estrategia de defensa integral de la nación "firmando" el decreto de estado de conmoción externa, que le otorga poderes especiales.

Explicó que ese decreto va a beneficiar a todos los ciudadanos "para proteger sus intereses económicos, su producción, su vida, su salud".

"Para eso son los estados de excepción en revolución, nunca jamás en revolución se ha aplicado un estado de excepción para ir contra el pueblo, nunca jamás", aseguró.

Padrino López también denunció el "acoso militar" por el vuelo de "aviones de combate" de Estados Unidos cerca de las costas venezolanas en el mar Caribe, donde el Gobierno de Donald Trump mantiene un despliegue naval bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas considera una "amenaza".

En un aviso confidencial al Congreso, difundido por medios locales, el Gobierno indicó que Trump ha decidido que su país está involucrado en un "conflicto armado" formal con los carteles de la droga y que los miembros de dichos grupos son "combatientes ilegales".

El aviso fue enviado esta semana a varios comités del Congreso y da una justificación legal de por qué deberían considerarse acciones legítimas y no asesinatos los tres ataques militares estadounidenses que el mandatario ordenó contra barcos en el mar Caribe el mes pasado, que dejaron 17 muertos.

Al menos dos de esas operaciones se llevaron a cabo contra embarcaciones procedentes presuntamente de Venezuela.

Estados Unidos ha desplegado al menos ocho buques de guerra en la región y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados, como parte de una operación en el mar Caribe. También ha enviado cazas de última generación F-35B a Puerto Rico.

El Gobierno de Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por EE.UU. como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, una afirmación que Caracas rechaza.