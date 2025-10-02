Venezuela exige a EE.UU. cesar "postura guerrerista" tras denunciar incursión de aeronaves

"Venezuela exige al secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, que cese de inmediato en su postura temeraria, aventurera y guerrerista, que pretende socavar la zona de paz de América Latina y el Caribe y pone en peligro la estabilidad regional", dijo el Ejecutivo de Nicolás Maduro en un comunicado.

La Administración chavista rechazó "enérgicamente la incursión" de esas aeronaves que, señaló, fueron detectadas este 2 de octubre "dentro de la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía", lo que, además, fue identificado por el Comando de Defensa Aeroespacial Integral (Codai).

A juicio de Caracas, esta maniobra, también avistada por una "aerolínea colombiana", representa "una provocación que amenaza la soberanía nacional y contraviene las normas del derecho internacional y la Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional".

"Este grave reporte se añade a otras incursiones ilegales similares previamente registradas y ya denunciadas por el Gobierno bolivariano, lo que configura un patrón de hostigamiento que no puede ser tolerado", reza el texto suscrito por los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores.

En ese sentido, Venezuela aseguró que "no aceptará intimidaciones ni agresiones de ninguna potencia extranjera" y que "ejercerá plenamente su derecho a la defensa de la soberanía nacional, conforme al derecho internacional".

"La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se mantendrá en alerta permanente con su Sistema Integrado de Defensa Aeroespacial", indicó.

Además, adelantó que denunciará el incidente ante la ONU, el Consejo de Seguridad, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), con el fin, afirmó, de que "se adopten las medidas necesarias que impidan la repetición de estas acciones ilegales y peligrosas".

Previamente, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, había denunciado el "acoso militar" por parte de "aviones de combate" cerca de las costas venezolanas.

Según el funcionario, se detectó la presencia de "más de cinco vectores" con "características de vuelo de 400 nudos y volando a una altura de 35.000 pies".

EE.UU. ha desplegado al menos ocho buques de guerra en la región y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados, como parte de una operación en el mar Caribe. También ha enviado cazas de última generación F-35B a Puerto Rico.

Venezuela denuncia esta movilización como una amenaza en su contra y como parte de un plan para propiciar un "cambio de régimen" en el país.