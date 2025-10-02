Venezuela y Níger firman un acuerdo de cooperación para construir un "futuro compartido"

En una publicación en Telegram, Gil indicó que se reunió con su homólogo de Níger, Yaou Sangaré Bakary, en Caracas, donde reafirmaron la "cooperación basada en la integración Sur-Sur, que -aseguró- hoy impulsa el nuevo mundo multipolar donde se prioriza el respeto y la igualdad entre naciones".

"Durante este encuentro, se firmó un nuevo acuerdo que refleja el compromiso de ambos países por fortalecer los lazos existentes y construir un futuro compartido", añadió.

Igualmente, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó a través de Telegram que sostuvo una reunión con el funcionario de Níger, en el palacio presidencial de Miraflores, en la que ratificaron la hermandad entre ambas naciones que, dijo, "apuesta por un mundo multicéntrico y pluripolar, libre de neocolonialismo".

"Las relaciones bilaterales de nuestros países siempre se han basado en el respeto, la solidaridad y el principio de autodeterminación", apuntó.

La cuenta oficial de Prensa Presidencial sostuvo, en Instagram, que este encuentro se da en vísperas de la conmemoración del vigésimo aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, formalizadas el 8 de octubre de 2005.