Vicepresidenta española exige liberar a los activistas de la flotilla retenidos por Israel

"Son personas que han entregado su cuerpo para llevar ayuda a Palestina y que están perseguidas por un Gobierno genocida", dijo Díaz, también ministra de Trabajo y Economía Social, y perteneciente a Sumar (izquierda), el socio minoritario del Gobierno.

La interceptación de la flotilla, que llevaba comida y ayuda a la Franja de Gaza, no es solo un ataque a Palestina, sino un ataque "al derecho internacional" y "a la dignidad de Europa", remarcó la ministra, quien consideró que "la UE ha de romper toda relación con Israel", que "ha vuelto a pasar una linea roja del derecho internacional".

Los organizadores de la Global Sumud Flotilla denunciaron este jueves "la falta de información" sobre el paradero de 443 participantes de la misión humanitaria, que fue interceptada en aguas internacionales por parte de la Armada Israelí cuando se aproximaba a la Franja de Gaza.

Entre los detenidos se encuentran, al menos 40 españoles, 35 italianos, 32 turcos, 21 malasios, 25 tunecinos, 12 brasileños, 31 franceses, y 20 estadounidenses, además de participantes de Reino Unido, Alemania, México y Colombia, entre otras nacionalidades.

La vicepresidenta segunda remarcó que "el único acto ilegal" de ayer fue el del Gobierno de Benjamin Netanyahu, que "violenta todos los días, asesinando a niños y niñas palestinas", e hizo hincapié en que "la flotilla está cumpliendo con la legalidad internacional".

"Netanyahu no se va a salir con la suya, la historia nos ha demostrado que el derecho internacional está siempre por encima de los crímenes de guerra", añadió la ministra, quien dejó claro que seguirán trabajando "para garantizar la paz en Palestina".

Los otros ministros de Sumar del Gobierno también mostraron su rechazo a las acciones de Israel y en ese sentido la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de origen palestino, pidió la expulsión de la misión diplomática israelí en España.

"Yo creo que lo que corresponde ahora es una respuesta contundente, una respuesta que pase por la expulsión de la misión diplomática de Israel en nuestro país", dijo Rego, quien aseguró que deberían estar trabajando para "liderar una coalición internacional que de alguna manera plantee la ruptura, romper este bloqueo y que se abran corredores humanitarios porque la situación es absolutamente dramática e insoportable".

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también de Sumar, definió el asalto a la flotilla como "un acto de piratería" y añadió que "cualquier daño personal o material" que hayan sufrido los activistas detenidos podrá ser reclamado como "crimen de guerra" ante la Corte Penal Internacional.

También el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, el cuarto ministro de Sumar del Gobierno español, exigió la liberación "inmediata" de toda la tripulación "secuestrada ilegalmente" por Israel.

Las declaraciones de los cuatro ministros de Sumar se producen después de que el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, convocase a la encargada de negocios de Israel en España, la máxima responsable de la embajada en estos momentos, para protestar por la detención de los activistas españoles, que es la nacionalidad más numerosa en la flotilla.