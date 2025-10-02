Von der Leyen y Costa buscan reforzar vínculo con Bakú, a quien felicitan por pacto de paz

Von der Leyen y Costa se pronunciaron en ese sentido en un mensaje idéntico que compartieron en sus redes sociales tras reunirse en Copenhague con el presidente azerbaiyano, Ilham Alíyev.

"Tuvimos un debate muy constructivo con el presidente de Azerbaiyán hoy. Felicitamos a Azerbaiyán por el reciente avance histórico logrado con Armenia en Washington con el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es un paso importante hacia una paz duradera en la región", escribieron ambos políticos de la Unión Europea.

El pasado agosto, los líderes de Armenia y Azerbaiyán firmaron en la Casa Blanca un acuerdo auspiciado por el presidente de Estados Unidos que establece una hoja de ruta para poner fin a casi cuatro décadas de enfrentamientos en el Cáucaso Sur.

"Armenia y Azerbaiyán se comprometen a cesar los combates de forma definitiva, abrir el comercio, permitir los viajes, restablecer relaciones diplomáticas y respetar la soberanía y la integridad territorial mutua", declaró Trump, acompañado por el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, momentos antes de firmar el acuerdo.

Costa y Von der Leyen también dijeron hoy que valoran a Azerbaiyán "como un socio importante" y que están "comprometidos con fortalecer sus vínculos".

"Seguiremos invirtiendo en conectividad regional - en transporte, energía y el ámbito digital - mediante nuestra estrategia 'Global Gateway'", expusieron.