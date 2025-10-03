AI pide a Marruecos investigar el "uso excesivo" de fuerza contra las protestas juveniles

"Debe iniciarse una investigación inmediata e independiente sobre la violenta represión de las fuerzas de seguridad marroquíes contra las protestas juveniles", se dice AI.

Las protestas fueron convocadas por el movimiento 'GENZ212', cuyos miembros se presentan como jóvenes de la generación z sin pertenencia política o sindical, y que reclaman la mejora de la educación y la sanidad, la lucha contra la corrupción y oportunidades laborales para los jóvenes.

Los impulsores del movimiento convocaron desde el pasado sábado protestas pacíficas en varias ciudades del país, pero se produjeron incidentes de violencia los pasados martes y miércoles por la noche que causaron tres muertos y cientos de heridos.

"Las protestas, descritas como lideradas por la generación z, comenzaron pacíficamente, pero las autoridades respondieron con fuerza ilegítima y detenciones arbitrarias masivas", critica el organismo internacional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Amnistía dijo haber revisado un vídeo de la noche del 30 de septiembre que muestra "a las fuerzas de seguridad conduciendo deliberadamente sus vehículos contra los manifestantes o deteniéndoles violentamente".