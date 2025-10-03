Ascienden a 457 los muertos en Gaza por desnutrición, entre ellos 152 niños

Jerusalén, 3 oct (EFE).- El número total de muertos en Gaza por causas relacionadas con la desnutrición se elevó este viernes a 457 después de que ayer, jueves, se registraran otros dos nuevos fallecidos, uno de ellos un niño, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad del enclave.