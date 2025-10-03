Bruselas pide que las partes mantengan calma en protestas en Marruecos y lamenta violencia

"Reconocemos la importancia de la participación de los jóvenes en la vida pública y pedimos a todas las partes mantener la calma", declaró el portavoz de la CE Anouar El Anouni durante la rueda de prensa diaria de la institución.

También celebró "la disposición al diálogo expresada por las autoridades marroquíes".

"Lamentamos los actos de violencia perpetrados durante las manifestaciones recientes y dirigimos nuestras condolencias a las familias de las víctimas", señaló.

Destacó que Marruecos y la Unión Europea "se benefician de una cooperación estrecha en los ámbitos del empleo de los jóvenes, el desarrollo de capacidades y la formación profesional".

Decenas de jóvenes marroquíes se manifestaron este jueves en Rabat para exigir la destitución del presidente del Gobierno, Aziz Ajanuch, así como la reforma de los sectores de la sanidad y la educación, en el marco de protestas populares que comenzaron el sábado y que en ocasiones derivaron en disturbios.

Los manifestantes, reunidos en la calle Francia, en el acomodado barrio de Agdal, corearon consignas como "Queremos un buen hospital para jóvenes y ancianos", "Ajanuch, cobarde, el pueblo no se humilla", "Más escuelas y menos policías" y "Libertad, dignidad y justicia social".

Aunque la participación fue baja, esta protesta atrajo la atención de los medios de comunicación y de la opinión pública rabatí por ser la primera permitida por las autoridades en la capital marroquí desde que comenzaron las movilizaciones juveniles.

Los manifestantes, convocados por el movimiento juvenil GENZ212 que nació en las redes sociales, criticaron que el Gobierno marroquí destine recursos a la construcción de estadios de fútbol para el Mundial de 2030, que organizará junto a España y Portugal, en lugar de invertirlos en el sector sanitario.

Este jueves también hubo protestas similares en otras 12 ciudades, entre ellas Casablanca y Tetuán, todas ellas sin incidentes graves, a diferencia de los días anteriores, cuando tres personas murieron, cientos resultaron heridas y se produjeron importantes daños materiales.

El presidente Ajanuch afirmó que su Ejecutivo está dispuesto a responder a las demandas expresadas por los jóvenes durante las protestas que se han vivido en los últimos días en diferentes localidades del país, y lamentó la "escalada de violencia".