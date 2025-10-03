China rechaza pesquisas 'antidumping' de México a sus bienes y abre investigación propia

El Ministerio de Comercio chino indicó en un comunicado que la Secretaría de Economía mexicana, a petición de empresas locales, ha abierto cuatro investigaciones relacionadas con productos como tela recubierta de policloruro de vinilo, cinta autoadhesiva y pernos de acero procedentes de China.

Las autoridades de Pekín afirmaron que se oponen "firmemente a medidas proteccionistas que afecten a los intereses legítimos" de las compañías chinas y señalaron que "seguirán de cerca" el desarrollo de los procedimientos en curso en México.

Al mismo tiempo, instaron a ese país a cumplir de manera estricta con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) durante las pesquisas y a garantizar los derechos de las empresas exportadoras afectadas.

Según Comercio, en lo que va de 2025 México ha abierto 11 investigaciones antidumping contra productos chinos, casi el doble de las registradas en todo 2024.

En contraste, Pekín subrayó que ha mantenido una actitud "prudente y contenida" a la hora de iniciar procesos de defensa comercial contra importaciones.

El organismo sostuvo que los países deberían "rechazar el unilateralismo" y "evitar el avance del proteccionismo", así como abstenerse de imponer restricciones a China "bajo diferentes pretextos" por "presiones externas", en referencia a Estados Unidos.

"El Ministerio ha iniciado una investigación sobre barreras comerciales y de inversión en relación con el aumento propuesto por México a los aranceles de importación y otras medidas restrictivas al comercio y la inversión contra China", indicó la cartera.

El Ministerio adelantó que China "adoptará todas las medidas necesarias, incluidas las relativas al comercio y la inversión, con el objetivo de salvaguardar los derechos e intereses" de sus empresas.

En los últimos meses, el Gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha anunciado que sopesa imponer aranceles a algunos países con los que México no tiene tratados comerciales, incluida China, en el contexto de la guerra comercial iniciada esta primavera por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Expertos chinos han criticado en las últimas semanas las "coacciones a otros países para que rompan las normas comerciales", algo que califican como una "medida egoísta que perjudica a terceros y contradice los principios fundamentales de la cooperación económica internacional", en referencia a posibles presiones por parte de Washington para que México imponga tasas a los bienes chinos.