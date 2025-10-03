Cinco venezolanos y tres colombianos, entre los 102 detenidos en protestas en Ecuador

A los ocho extranjeros se suma un argentino que fue detenido el jueves en la provincia de Imbabura, epicentro de las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización social más grande del país, y que ya fue deportado a su país, de acuerdo a información de la cartera de Estado.

De las 102 personas detenidas 93 son hombres y nueve son mujeres, once de ellos menores de edad.

El reporte del Ministerio del Interior detalla que después de ser detenidos, solo veintiún personas fueron enviados a prisión preventiva, entre ellos doce manifestantes de la ciudad de Otavalo procesados por la Fiscalía por el delito de terrorismo.

Otras 46 personas recibieron medidas sustitutivas, veintinueve más obtuvieron boletas de excarcelación y cuatro detenidos están a la espera de que se realice la respectiva audiencia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además de los detenidos, Interior reporta que 52 policías y militares han resultado heridos durante las manifestaciones, por las que en viernes se mantienen cerradas quince carreteras en cinco de las veinticuatro provincias del país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador, que agrupa a catorce organizaciones a nivel nacional, también reportó este viernes que registra 183 vulneraciones a derechos humanos suscitadas durante las protestas indígenas, la mayoría de ellas supuestamente cometidas por las Fuerzas Armadas y en localidades de Imbabura.

Vivian Idrobo, portavoz de las organizaciones, aseguró que han documentado 103 personas heridas y que también han recibido denuncias de once personas desparecidas de forma temporal.

"Es decir, personas que no se sabe cuál es su paradero y que luego aparecen en un centro de detención. Están incomunicadas de sus defensas y de sus familias", mencionó.

La Conaie ratificó el jueves la continuidad del paro nacional iniciado hace doce días hasta que el Gobierno del presidente Daniel Noboa dé marcha atrás en su decisión de eliminar el subsidio al diésel, por la que el precio pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros), y también atienda otros pedidos.

El movimiento indígena ya lideró en 2019 y 2022 las masivas protestas que llevaron a los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha a atrás cuando también quisieron eliminar las subvenciones estatales a los combustibles para cumplir con las metas de ajuste fiscal de los programas crediticios firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sin embargo, el Gobierno de Noboa ha dicho que esta vez no negociará la medida, ya que considera que el subsidio no ha beneficiado a los más pobres sino a los contrabandistas y a la minería ilegal.