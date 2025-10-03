Concejal hispana de Chicago es detenida y esposada por agentes migratorios en hospital

Fuentes se encontraba en la zona de Humboldt Park, que hace parte de su distrito, manifestándose de forma pacífica junto a otros funcionarios electos contra “las tácticas militares” usadas en el operativo desplegado que ha dejado a más de 900 detenidos en Chicago, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

Un video publicado en sus redes sociales mostró como Fuentes estaba diciendo a dos agentes de inmigración que el inmigrante al que pretendían detener “tenía derechos constitucionales”, mientras el agente responde repetidamente que "no" y le ordena que abandone el área.

La concejal sigue preguntando al oficial por la orden de arresto firmada cuando es esposada y detenida, se observa en las imágenes.

“No te he tocado, no te he tocado. Solo he preguntado si tienes una orden de arresto contra él (el inmigrante), es una pregunta simple. Ese hombre tiene derechos constitucionales”, se oye decir de una forma calmada a la funcionaria, que ocupa el cargo desde 2023.

Fuentes fue detenida brevemente y liberada después frente al hospital.

La concejal denunció que los agentes también habían evitado que el inmigrante, que estaba siendo atendido en el hospital, se comunicara con su abogado.

El alcalde de Chicago, el demócrata Brandon Johnson, reaccionó tras la detención de Fuentes, calificándolas de “abusivas” y subrayando que los funcionarios tienen el derecho, amparado por la Primera Enmienda, de documentar las acciones de ICE e “informar a sus electores” sobre sus derechos sin interferencia federa.

“Cualquier intento de bloquear esta labor constituye un ataque directo a la rendición de cuentas democrática y un atentado contra los derechos de los ciudadanos de Chicago”, insistió el jefe del Ayuntamiento.

La tensión por las redadas migratorias ha aumentado en Chicago y sus alrededores, donde estuvo hoy presente la secretaria del DHS, Kristi Noem, en el centro de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Broadview (Illinois), que se ha convertido en el epicentro del descontento contra las política migratorias del presidente Donald Trump, que mantiene su amenaza de militarizar la ciudad.

Las protestas frente a ese centro se han extendido por semanas donde se han arrestado a varios ciudadanos estadounidenses, entre ellos veteranos del Ejército de los EE.UU.