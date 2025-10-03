Correísmo e indígenas, admitidos para hacer campaña por el 'No' a Constituyente de Noboa

En total, nueve formaciones políticas y organizaciones sociales defenderán el 'No'.

Además del movimiento correísta de Revolución Ciudadana (RC) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), también participarán el partido Unidad Popular, Democracía Sí, Pueblo Igualdad Democracia, Pachakutik (brazo político de la Conaie), Partido Socialista, Movimiento Centro Democrático y la Unión Nacional de Trabajadores de la Educación.

Por su parte, seis formaciones harán campaña por el 'Sí', y son el movimiento oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN), CREO, del expresidente Guillermo Lasso (2021-2023), Movimiento Amigo, Partido Sociedad Patriótica y Confederación Intercultural de Pueblos y Nacionalidades de Ecuador y Confederación de Comunas.

El movimiento indígena ya advirtió este jueves sobre su intención de defender el 'No' en una rueda de prensa en la sede de la Conaie en Quito, donde también informaron que continuarían con el paro convocado hace doce días en rechazo al alza del precio del diésel.

La Asamblea Constituyente fue una de las grandes promesas de la campaña electoral donde Noboa logró ser reelegido como gobernante de Ecuador para un periodo completo (2025-2029), tras haber llegado al poder en 2023.

No obstante, la propuesta fue momentáneamente dejada de lado al ver Noboa que tenía controlada a su favor la Asamblea Nacional (Parlamento), pero volvió a colocarla sobre la mesa cuando comenzaron sus enfrentamientos con la Corte Constitucional, que anuló varias leyes emblema de su nuevo mandato por haber sido tramitadas de manera exprés y acumular numerosas denuncias de posibles vulneraciones a los derechos fundamentales..

Las organizaciones calificadas podrán realizar campaña desde el 1 de noviembre hasta al 13 de noviembre de 2025, según explicó el CNE.

Además de la pregunta sobre la Constituyente, el referéndum también contendrá otras reformas impulsadas por Noboa, entre ellas la eliminación de la prohibición de que se establezcan bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, eliminar la financiación pública a partidos políticos y a las campañas electorales y reducir el número de representantes e la Asamblea Nacional.

Revolución Ciudadana (RC) se quedó fuera para hacer campaña por el 'No' a las bases militares extranjeras y a dejar a los partidos sin financiación pública, y solo fueron admitidas 13 organizaciones.

El motivo, según explicó la consejera Elena Nájera, es que la excandidata presidencial Luisa González, en calidad de representante legal de RC, que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017) no presentó una copia certificada de la resolución en la que se detallara la decisión de respaldar la opción 'No' emitida por la convención nacional de su partido.

"Es el único (órgano) facultado para aprobar la posición institucional en procesos de consultas populares y referendos", apuntó Nájera.