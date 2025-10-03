El 66 % de los israelíes apoya el plan de Trump para Gaza, según encuesta periódico local

Jerusalén, 3 oct (EFE).- El 66 % de los israelíes se muestra a favor del plan propuesto para Gaza por el presidente estadounidense, Donald Trump, al que también se sumó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, según una encuesta publicada este viernes por el periódico israelí Maariv.