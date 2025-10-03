El Brent remonta un 0,66 % hasta 64,53 dólares a la espera de la decisión de la OPEP+

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, se incrementó 0,42 dólares con respecto a la última cotización en el International Exchange (ICE), cuando se situó en 64,11 dólares.

El Brent logró remontar, tras cuatro sesiones consecutivas a la baja, y cerró la semana en positivo, pero acumulando pérdidas de alrededor de casi un 8 % con respecto al viernes anterior, cuando llegó a superar los 70 dólares.

El sentimiento bajista predomina entre los inversores, ante el temor de un exceso de oferta en el mercado a expensas de si la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) aprobará o no un nuevo aumento de producción de petróleo para noviembre en su próxima reunión, prevista este fin de semana.