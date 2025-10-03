El festival FILMAR de Ginebra rendirá homenaje al arquitecto boliviano Freddy Mamani

El certamen anual, que a menudo va más allá del medio cinematográfico, proyectará un documental sobre las obras de Mamani, realizado por el director brasileño Isaac Niemand, y también habrá una exposición y una mesa remonda dedicadas a su arquitectura.

Además, los carteles del festival, que se celebrará del 14 al 23 de noviembre, son fotografías de algunos de sus famosos "cholets", las viviendas que combinan elementos tradicionales andinos y contemporáneos, y el estilo de Mamani también ha inspirado la decoración de los cines donde el certamen tiene lugar.

La organización del festival recuerda que Mamani, nacido en 1971 en una comunidad aimara en el corazón de los Andes, logró desafiar las convenciones arquitectónicas tradicionales con estos edificios, incluidos más de 170 que han transformado la ciudad de El Alto.

"Su estilo único, a menudo imitado pero nunca igualado, le ha valido un reconocimiento internacional", indica el festival, uno de los principales de cine latinoamericano fuera del ámbito hispano.

