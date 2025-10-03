El Gobierno de Portugal aprueba su proyecto de Presupuesto para el 2026

Lisboa, 3 oct (EFE).- El Gobierno de Portugal aprobó este viernes la propuesta de los Presupuestos del Estado para 2026, que será derivada la próxima semana a la unicameral Asamblea de la República (Parlamento) lusa para su debate y votación entre octubre y noviembre.