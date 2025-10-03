El Loewe “a cuatro manos” desata ovaciones en la pasarela de París

El cuero es el gran protagonista, declinado en chaquetas, abrigos y vestidos, entre otras propuestas, en una rica y refrescante gama de colores.

En el interior de un gran espacio efímero creado en el interior de la ciudad universitaria de la capital francesa se han visto volúmenes y asimetrías, prendas para envolver a una mujer moderna y joven.

Con un aforo más reducido que de costumbre, haciendo del desfile una cita más confidencial, la oda al cuero napa, de cordero ibérico, tan unido a Loewe, como al color, tan asociado a España, ha sido la constante.

El toque español se ha visto desde el principio, con un conjunto rojo y amarillo, sobre una entallada chaqueta de napa negra, prosiguiendo con propuestas de volantes, así como con la presencia de los bolsos Flamenco y Amazona, que este último llegará el próximo verano con una sola asa, y ha sido el protagonista en cuanto a accesorios.

El antepenúltimo del más de medio centenar de conjuntos ha sido también un claro guiño a España y sobre todo a los orígenes de Loewe, con una camiseta en la que además del nombre de la enseña se leía "Desde 1846" y "Madrid", año de su fundación y la ciudad en la que vio la luz.

Vestidos-toalla, chaquetas bomber, pantalones envolventes, asimetrías, rayas, así como prendas realizadas en un material que recordaba a la arpillera, y otras de abrigo, que nos alejaban de la típica estampa veraniega.

Hernández y McCollough osan más que en su etapa en Proenza Schouler, la firma norteamericana creada en 2002 por ambos, aunque no se olvidan de jugar con el volumen y apostar por la calidad de los materiales, como ya lo hacían en su etapa anterior.

Es la primera vez en su dilatada historia de más de siglo y medio (180 primaveras en 2026), que la dirección creativa de Loewe se hace a cuatro manos, y a la que de seguir así le auguran grandes éxitos por parte del público.

Hacía un año que Loewe no había organizado un desfile. En marzo se mostró la última colección de Jonathan W. Anderson, su anterior director creativo, por medio de una gran presentación estática. La espera ha merecido la pena.

En el festival positivo de colores que se ha dejado ver esta mañana bajo el cielo gris de la capital francesa; se hallaban alegres azules, verdes, rojos, amarillos, naranjas…, en más de un caso combinados entre sí.

La invitación, también colorista, era en cuero, en cuyo centro se reproducía un utensilio para abrir una botella, desde el clásico para botellines de cerveza a otros para las botellas de vino; a buen seguro un guiño a esa costumbre tan española de alternar, así como un brindis por el nuevo Loewe.

¿Y qué queda de la era Anderson, una década en la que una parte del mundo descubrió Loewe y la otra parte lo redescubrió? Un buen recuerdo.