El tifón Matmo pierde fuerza tras tocar tierra en Filipinas, el tercero en dos semanas

El fenómeno meteorológico, conocido en el archipiélago con el nombre de Paolo, llegó a la población nororiental de Dinapigué, con unos 6.100 habitantes, alrededor de las 9:00 hora local (1:00 GMT), informó en un comunicado el departamento de meteorología PAGASA.

Horas después, en la tarde filipina, el organismo informó de que Paolo había sido degradado a tormenta tropical severa, encontrándose ya sobre el mar de China Meridional tras cruzar la isla de Luzón.

PAGASA no descarta que pueda volver a tomar fuerza y reconvertirse en tifón antes de que abandone Filipinas el sábado.

"Se pronostica lluvia de moderada a fuerte con lluvias ocasionales intensas", apunta PAGASA, y subraya la intensidad de las precipitaciones en las región del Valle de Cagayan, conformada por cinco provincias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las autoridades pidieron a los locales tomar "medidas de precaución" para mitigar el impacto del fenómeno, tales como inundaciones, corrimientos de tierra o riadas, especialmente en zonas montañosas y las riberas de los ríos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras abandonar el país, y de mantener el rumbo actual, Marmo golpearía el domingo el sur de la provincia china de Cantón, en la costa sureste del país.

Filipinas sufre unos veinte tifones y tormentas tropicales por año, especialmente en la temporada de lluvias, que suele comenzar en junio y termina en noviembre o diciembre.

Al menos 10 personas perdieron la vida a finales de septiembre a raíz del envite del tifón Bualoi, que golpeó entre los días 26 y 27 el centro del archipiélago y obligó a evacuar a unas 350.000 personas. Más tarde, este tifón también impactó contra el norte de Vietnam, donde ha dejado 51 muertos.

Días antes, el tifón Ragasa -el más poderoso registrado este año- pasó el 22 de septiembre por las Islas Babuyan, la parte más septentrional de Filipinas causando al menos ocho muertos. Ragasa también provocó la muerte de 17 personas en Taiwán y obligó a evacuar cerca de 2 millones de personas en China.