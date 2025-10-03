El tifón Matmo toca tierra en Filipinas, el tercero que golpea al país dos semanas

El fenómeno meteorológico, conocido en el archipiélago con el nombre de Paolo, llegó a la población nororiental de Dinapigué, con unos 6.100 habitantes, alrededor de las 9:00 hora local (1:00 GMT), informó en un comunicado el departamento de meteorología PAGASA.
Está previsto que Matmo, que ganó fuerza hoy hasta convertirse en tifón antes de alcanzar la costa, cruce a lo largo de la jornada el norte de la isla de Luzón, la más poblada del país y donde se ubica Manila.
"Se pronostica lluvia de moderada a fuerte con lluvias ocasionales intensas", apunta PAGASA, y subraya la intensidad de las precipitaciones en las región del Valle de Cagayan, conformada por cinco provincias.
Las autoridades pidieron a los locales tomar "medidas de precaución" para mitigar el impacto adverso del tifón, tales como inundaciones, corrimientos de tierra o riadas, especialmente en zonas montañosas y las riberas de los ríos.
Tras abandonar el país, y de mantener el rumbo actual, Marmo golpearía el domingo el sur de la provincia china de Cantón, en la costa sureste del país.
Filipinas sufre unos veinte tifones y tormentas tropicales por año, especialmente en la temporada de lluvias, que suele comenzar en junio y termina en noviembre o diciembre.
Al menos 10 personas perdieron la vida a finales de septiembre a raíz del envite del tifón Bualoi, que golpeó entre los días 26 y 27 el centro del archipiélago y obligó a evacuar a unas 350.000 personas. Más tarde, este tifón también impactó contra el norte de Vietnam, donde ha dejado 51 muertos.
Días antes, el tifón Ragasa -el más poderoso registrado este año- pasó el 22 de septiembre por las Islas Babuyan, la parte más septentrional de Filipinas causando al menos ocho muertos. Ragasa también provocó la muerte de 17 personas en Taiwán y obligó a evacuar cerca de 2 millones de personas en China.