España, sin mayoría parlamentaria suficiente para incluir derecho a aborto en Constitución

El Partido Popular (PP, derecha) consideró este viernes que la ley vigente que regula la interrupción voluntaria del embarazo es suficiente, así que no ve necesario blindar esta cuestión en la Constitución y no apoyaría una eventual modificación en ese sentido.

Para reformar la ley fundamental del Estado es imprescindible el apoyo del PP en estos momentos, recordaron fuentes de los conservadores españoles en un mensaje distribuido a medios.

Según el procedimiento que se eligiera, la reforma constitucional requería el voto favorable de dos tercios o tres quintos del Congreso y del Senado, cámaras donde la derecha dispone de mayoría relativa y absoluta, respectivamente, aunque no gobierna.

Argumentó el PP que la opción de abortar ya está permitida y regulada en España, además de avalada por una sentencia firme del Tribunal Constitucional.

La legislación vigente reconoce el aborto libre y gratuito como derecho hasta la semana 14 de gestación, y hasta la número 22 si hay riesgo para la vida o salud de la mujer o graves anomalías del feto.

"El debate termina aquí", aseguraron las fuentes de la derecha después de que el jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, anunciara en la red X una propuesta de reforma "para constitucionalizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo".

"En un contexto global de ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos, España da un paso más para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus vidas", justificaron fuentes del Gobierno.

El anuncio de reforma constitucional llega justo después de que el Ayuntamiento de Madrid aprobara una propuesta para proporcionar información sobre un supuesto "trauma posaborto" a las mujeres que soliciten interrumpir el embarazo, lo que ha generado una intensa polémica política y mediática.

Era una iniciativa del partido de extrema derecha Vox apoyada por la mayoría municipal del Partido Popular, que gobierna el consistorio madrileño.

Después, sin embargo, el alcalde, el conservador José Luis Martínez-Almeida, admitió que el "síndrome posaborto" no es una "categoría científica reconocida".

El Ejecutivo central, formado por los socialistas y el movimiento izquierdista Sumar, se propone impedir la difusión de "información falsa o engañosa que pueda coaccionar" a las mujeres que quieran interrumpir el embarazo.

Pero el PP acusa a Sánchez de usar el aborto como otro tema para "distraer" y "tapar" la falta de gestión de su gabinete, la "corrupción" y los problemas judiciales de su familia.

En términos parecidos, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, pidió este viernes a Sánchez que "deje de jugar con la Constitución y con falsos derechos para tapar la corrupción que rodea a su entorno familiar y a su partido".

No obstante, la ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo, confió en que se consiga "una mayoría amplia" parlamentaria respaldada socialmente para sacar adelante la reforma.

Así, pidió al PP que "asuma su responsabilidad histórica" y elija si está con las mujeres o con la extrema derecha.

"Yo creo -declaró Redondo- que hay una amplia mayoría social que respalda los derechos de las mujeres y la igualdad de las mujeres. Y esa mayoría social está representada en el Congreso de los Diputados. Y en ese sentido, yo creo que esta reforma, que la sociedad reconoce y necesita, es algo que tenemos que impulsar con agilidad".

No obstante, tras la incorporación del derecho al aborto en la Constitución de Francia, primera del mundo, la ministra descartó en marzo pasado hacer lo mismo en España.

El procedimiento de reforma constitucional relativo a los derechos fundamentales, recordó, "es muy exigente" y exige enormes consensos y mayorías: "No se dan las condiciones", dijo entonces.

A su vez, la ministra de Sanidad, Mónica García, médica de profesión, celebró la intención de blindar el aborto en la Constitución y se sintió "orgullosa" de que los socialistas y Pedro Sánchez "recuperen" una antigua propuesta de Sumar, movimiento izquierdista que también forma parte del Gobierno español.

Aprovechó para arremeter contra "la derecha y la ultradereha, que ya son indistinguibles" al atacar el derecho y la libertad de las mujeres, aseguró, a decidir sobre su vida, su maternidad y sobre su propio cuerpo.

"Creo que es un momento imprescindible para volver a reivindicar el aborto como un derecho conquistado desde hace ya varias décadas", insistió la ministra izquierdista.