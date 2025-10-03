Famosos del espectáculo acusados o condenados por delitos sexuales
Redacción Internacional, 3 oct (EFE).- El cantante Sean 'Diddy' Combs, condenado a 50 meses de prisión —unos cuatro años y dos meses— por dos cargos de transporte con fines de prostitución y a una multa de 500.000 dólares, se suma a la lista de figuras del entretenimiento señaladas por delitos sexuales. Estos son algunos de los casos más conocidos:
Por EFE
03 de octubre de 2025 - 18:55
En 2024 fue cerrada otra causa judicial abierta en EE.UU. contra Polanski por la supuesta violación de otra chica de 13 años, en 1973, tras un acuerdo entre las partes.
En 2014, Dylan publicó una carta en The New York Times en la que narraba cómo su padre abusó presuntamente de ella. Allen se defendió en el mismo diario y atribuyó la polémica a la manipulación de Farrow.