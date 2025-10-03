Famosos del espectáculo acusados o condenados por delitos sexuales

Redacción Internacional, 3 oct (EFE).- El cantante Sean 'Diddy' Combs, condenado a 50 meses de prisión —unos cuatro años y dos meses— por dos cargos de transporte con fines de prostitución y a una multa de 500.000 dólares, se suma a la lista de figuras del entretenimiento señaladas por delitos sexuales. Estos son algunos de los casos más conocidos: