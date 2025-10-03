Grupo México lanza oferta para adquirir el 100 % del Grupo Financiero Banamex

Mediante un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Grupo México indicó que su propuesta es "con términos más atractivos para Citi", ya que ofrece la adquisición total de Banamex, con el objetivo de que sea un grupo "mayoritariamente mexicano".

Además, propuso que el empresario Fernando Chico Pardo y su familia mantengan su inversión del 25 %, con lo que Grupo México adquiriría el 75 % y respetaría sus derechos minoritarios.

El pasado 24 de septiembre, Citigroup informó que Chico Pardo y su familia acordaron adquirir el 25 % de la participación accionaria de Grupo Financiero Banamex.

"Grupo México informa que realizó una oferta vinculante, con términos más atractivos para Citi, hasta por el 100 % de Grupo Financiero Banamex. Con esta oferta se busca cumplir dos objetivos: la compra del 100 % de Banamex y que sea un grupo mayoritariamente mexicano", apuntó en la nota.

Precisó que la propuesta "es adquirir hasta el 100 % y en caso de que el señor Fernando Chico Pardo y familia deseen mantener su inversión del 25 % recientemente acordada con Citi, la propuesta sería adquirir el 75% (...) Si la familia Chico Pardo decidiera mantener su participación, nos daría mucho gusto tenerlos como inversionistas y se les respetarían los derechos minoritarios habituales de mercado".

Grupo México explicó que esta oferta "colocaría al Banco Nacional de México y sus afiliadas (o subsidiarias) bajo el control de Grupo México con el propósito de dar un fuerte impulso al acceso al crédito de las familias y empresas de nuestro país".

Apuntó que de ser aceptada por Citi, la oferta estará sujeta a las aprobaciones correspondientes, y una vez que Banamex se encuentre regulado únicamente por las autoridades financieras mexicanas "podrá recuperar su potencial competitivo en nuestro sistema financiero y con ello su capacidad para contribuir decididamente a la promoción del desarrollo económico de nuestro país".

También señaló que entre las prioridades de la oferta destaca la de cuidar la plantilla laboral de Banamex, así como conservar y aprovechar la sólida experiencia de su equipo directivo, asegurando una transición que dé plena certidumbre y fluidez en los servicios a los clientes de Banamex.

Si bien, la oferta contempla que Grupo México adquiera hasta el 100 % de Banamex y el control accionario, "se prevé que en el futuro se puedan sumar afores y otros inversionistas mexicanos", puntualizó Grupo México.

Destacó que Banamex es una institución "financiera emblemática" cuya trayectoria es referente de la fortaleza de México desde finales del siglo XIX y actualmente es uno de los líderes en créditos al consumo y reporta una de las bases de depósitos más robustas del mercado, con solvencia financiera y sólida capitalización, así como rigurosos controles de riesgo.

Además, Grupo México dijo que seguiría en México y acrecentaría la amplia colección de arte mexicano del Banco y preservaría los edificios coloniales que forman parte del legado cultural.

El 25 de septiembre, un día después de darse a conocer la oferta, Chico Pardo aseguró que "no tiene pensando incrementar" su posición en Banamex más allá de la adquisición del 25 % por un valor de 2.300 millones de dólares anunciada por Citigroup y remarcó que "la inversión es de muy largo plazo".

Ese mismo día, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró como “muy buena noticia” que Chico Pardo y su familia adquirieran el 25 % de Grupo Financiero Banamex.