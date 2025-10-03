Grupo propalestino mantiene su protesta pese a las presiones tras el ataque a una sinagoga

Defend Our Juries aseguró que su concentración en la plaza de Trafalgar seguirá adelante y recalcó que "no tiene relación alguna con el ataque terrorista", que causó dos muertos, además del agresor, y otros tres heridos en el templo hebreo de Heaton Park, según un comunicado.

La Policía de Mánchester reveló este viernes que fueron disparos efectuados por los agentes, en su intento de abatir al atacante, los que también provocaron la muerte de uno de los fieles e hirieron a otro, que continúa hospitalizado.

Ante la petición de las autoridades de cancelar la protesta para reducir la tensión social y liberar recursos policiales, Defend Our Juries replicó que "no causa obstrucción, no comete violencia ni hace ruido".

"Protestamos pacíficamente contra la complicidad del Reino Unido en un genocidio. Que la Policía se ocupe del verdadero terrorismo", afirmó.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, lamentó que los organizadores de manifestaciones desoyeran su llamamiento y pidió "mostrar amor y solidaridad hacia las familias de los asesinados y hacia nuestra comunidad judía".

Recordó además que el Gobierno dispone de competencias para limitar el derecho de manifestación si así lo aconseja la Policía.

"Si me dicen que no tienen capacidad para responder y controlar una protesta, existen poderes que se pueden utilizar", declaró a la BBC.

En una carta remitida a los convocantes, la Policía Metropolitana de Londres instó igualmente a cancelar la protesta del sábado alegando la "significativa presión sobre los recursos de seguridad" tras el atentado.

"En un momento en que queremos destinar todos los agentes a proteger a las comunidades, nos vemos obligados a preparar un despliegue en la plaza de Trafalgar. Les pedimos que actúen con responsabilidad", señaló el escrito.

El jueves por la noche, horas después del atentado en Mánchester, hubo manifestaciones propalestinas en esa ciudad y en Londres.

En la capital británica, unas 40 personas fueron detenidas durante una protesta contra la interceptación por la marina israelí de una flotilla con ayuda para Gaza.

Palestine Action, que busca boicotear el suministro de armas a Israel, fue proscrito en julio tras reivindicar el vandalismo de dos aviones militares en una base inglesa y el bloqueo de la entrada de una empresa proveedora del Ejército israelí.

Más de 1.600 personas han sido detenidas desde entonces, bien por pertenecer al grupo o por apoyarlo en protestas pacíficas en las que los participantes suelen sentarse en silencio mostrando pancartas contra el genocidio en Gaza y en solidaridad con la organización ilegalizada.