Incendio afecta a una planta petrolera de Chevron en Los Ángeles

El incendio se produjo en la unidad de producción de combustible para aviones alrededor de las 21.00 hora local del jueves generando enormes llamas y columnas de humo.

Las autoridades indicaron que las actividades de extinción se dirigieron bajo un mando unificado de los Departamentos de Bomberos de la ciudad de El Segundo y personal de Chevron.

En un comunicado, la empresa aseguró que no se reportaron heridos y que todos sus trabajadores se encontraban bien.

Una vez extinguido el siniestro, Chevron anunció que había "iniciado una investigación interna para determinar la causa".

Medios nacionales indicaron que se prevé que los precios de la gasolina en California aumenten significativamente en cuestión de días debido al incidente.

De acuerdo con su página web, la refinería El Segundo procesa hasta 290.000 barriles de petróleo al día, suministra el 20 % de todos los combustibles para vehículos motorizados y el 40 % del combustible para aviones que se consume en el sur de California.

El Segundo es una ciudad ubicada en el condado de Los Ángeles conocida principalmente por su ubicación costera, por ser sede de esta refinería y por su cercanía con el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).