La bolsa de São Paulo baja un 0,86 % semanal en medio de debates sobre una reforma fiscal

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, se ubicó en 144.200 puntos básicos, tras una subida diaria del 0,17 % que rompió una racha de tres retrocesos consecutivos.

Los analistas reaccionaron de forma positiva a la divulgación de un dato de producción industrial que muestra un aumento del 0,8 % en agosto, la mayor alza desde marzo.

Por otra parte, el mercado sigue con atención las discusiones en torno a la exención del impuesto sobre la renta para aquellos trabajadores que cobran hasta 5.000 reales mensuales (unos 940 dólares o 800 euros), recientemente aprobada en la Cámara de Diputados.

La medida, que también eleva la carga impositiva sobre los más ricos, debe pasar ahora por el Senado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los papeles de la petrolera estatal Petrobras se dejaron un 0,2 %, mientras que los de la minera Vale, otro de los principales valores del parqué, lo hicieron un 0,1 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, las mayores pérdidas de la jornada fueron para la cárnica MBRF (-3,5 %) y la consultoría Qualicorp (-2,9 %).

Del otro lado, las empresas que se anotaron las mayores ganancias fueron la empresa de servicios digitales LWSA (+4,3 %) y la cadena de farmacias Raia (+4,5 %).

En el mercado de divisas, el real brasileño se apreció un 0,09 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,33 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado en la mayor bolsa de América Latina alcanzó los 16.285 millones de reales (unos 3.000 millones de dólares o 2.600 millones de euros), en 2,9 millones de operaciones, según los resultados preliminares al cierre de la sesión.