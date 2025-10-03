La huelga y las protestas en Italia por la Flotilla han sido un "éxito", según sindicato

Roma, 3 oct (EFE).- El sindicato italiano CGIL ha celebrado como un "éxito" la huelga que ha llevado a cabo este viernes en todo el país en apoyo de Gaza y de la Sumud Global Flotilla, y ha asegurado que más de dos millones de personas se han sumado a las protestas.