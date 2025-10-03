La inflación en Turquía llega al 33,3 % interanual tras subir levemente en septiembre

Los precios subieron entre agosto y septiembre un 3,23 %, por encima de lo que esperaban los economistas.

El sector con el encarecimiento más elevado es el de la educación, con el 17,9 %.

Como cada vez, la estimación del Grupo de Investigación de la Inflación (ENAG), formado por académicos y economistas independientes, es muy superior al dato oficial y situó la inflación interanual en 63,23 %.

El Banco Central de Turquía decidió el pasado día 11 rebajar los interés del 43 % al 40,5 %, lo que supone un recorte de 250 puntos básicos, justificado por la ralentización de la inflación y una demanda interna débil.

El pasado agosto, el banco emisor apuntó a que la inflación oscile entre el 25 y el 29 % a final de este año y baje a entre el 13 y el 19 % a final de 2026.